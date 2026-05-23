«Балтика» обратилась к Андраде после перехода защитника в «Зенит»

«Балтика» обратилась к центральному защитнику Кевину Андраде после его перехода в «Зенит».

«Мы благодарим Кевина за вклад в результаты команды и желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере!» — написано в сообщении калининградского клуба.

Андраде играл за «Балтику» с января 2024 года. За этот период колумбийский защитник принял участие в 83 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и результативной передачей. С «Балтикой» футболист дошёл до Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2023/2024, выиграл розыгрыш Лиги Pari позапрошлого сезона, а также занял историческое для клуба шестое место в Мир РПЛ минувшего сезона.

