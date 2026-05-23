Николай Наумов: если Галактионов надумает куда-то уйти из «Локомотива», флаг ему в руки

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов проанализировал итоги работы тренера железнодорожников Михаила Галактионова и поделился мнением о дальнейших перспективах специалиста.

«Не думаю, что уход Галактионова станет потерей для «Локомотива». Если он надумает куда-то уйти, флаг ему в руки. Он работает почти четыре года, а особых результатов нет, хотя состав неплохой. С другой стороны, «Локомотиву» нет особого смысла сейчас менять тренера. Если Галактионов намерен оставаться, надо составить план работы и готовиться к новому сезону. Если же Галактионов действительно захочет куда-то уйти, надо отпускать и искать нового тренера», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.