Экс главный тренер «Рубина» Рахимов рассказал о трансферных возможностях клуба

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об амбициях команды и возможностях клуба по усилению состава на трансферном рынке. Специалист покинул команду в январе текущего года.

«Среди всех команд, которые выходили в Премьер-Лигу, «Рубин» — самая стабильная. Для следующего шага нужно качественное усиление, но это совершенно другие финансы. Насколько я знаю, на сегодня таких возможностей у «Рубина» нет. Ситуация в стране, внутри клуба… В трансферных кампаниях мы пытались выжать максимум из возможного. И команда всегда была на виду», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С января 2026-го «Рубин» возглавляет испанский главный тренер Франк Артига. Сезон-2025/2026 казанцы завершили на восьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. У команды 43 очка в 30 матчах.

