Андраде обратился к болельщиками «Балтики» после перехода в «Зенит»

Новоиспечённый защитник «Зенита» Кевин Андраде обратился к болельщиками «Балтики», за которую играл с января 2024 года.

«Привет, «Балтика», привет, Балтийцы.

Для меня это очень грустный момент — прощаться с клубом, который открыл для меня свои двери и сделал меня по-настоящему счастливым. Я безмерно благодарен вам за ту поддержку, которую вы мне дарили, за то, что рядом с вами я всегда чувствовал себя как дома.

Прошло два с половиной года, и за это время я пережил здесь столько ярких эмоций! Были радостные моменты и непростые времена, но вы всегда оставались рядом, поддерживая нас. Я счастлив, что стал частью истории этого клуба.

Хочу, чтобы вы вспоминали обо мне с теплом — о том, чего мы добились вместе, о том, как шаг за шагом, день за днём мы помогали клубу становиться сильнее.

У нас прекрасный город, красивый стадион и невероятные болельщики, которые всегда поддерживают команду. И я бесконечно благодарен за всё, что произошло со мной здесь за это время.

Думаю, приезд в «Балтику» стал одним из лучших решений в моей жизни. Поэтому сейчас мне особенно тяжело прощаться — ведь здесь я всегда чувствовал себя как дома. Но футбол так устроен, и я ухожу, сохраняя в сердце самые тёплые воспоминания и, возможно, лучший опыт в своей жизни.

Я обязательно продолжу следить за командой, поддерживать и желать ей только самого лучшего. Крепко обнимаю вас, желаю вам счастья и благополучия. И очень надеюсь, что скоро мы увидимся снова», — написано в сообщении в телеграм-канале «Балтики».

