Рашид Рахимов: я был в Германии и Италии — Кисляка и Батракова там знают

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил перспективы полузащитников Алексея Батракова из «Локомотива» и Матвея Кисляка из ЦСКА заиграть в Европе.

«За последние месяцы я побывал в Европе: был в Швейцарии, Германии и Италии, посещал «Миланелло». Увидев, какие там матчи и уровень, могу сказать, что и Кисляк, и Батраков могут себя проявить в Европе. Вопрос в том, в какие команды они перейдут, ведь не все могут подойти им по качествам. Есть команды, которые не очень хорошо обучены в тактике и ведут много борьбы, — в таких Батракову и Кисляку будет непросто. Но если два-три года держишься на высоком уровне и на тебя есть спрос, надо пробовать. Я знаю, как анализируют футболистов в Европе, и там о них однозначно знают — и в Германии, и в Италии.

Если говорить о «ПСЖ», игроков опорной зоны этой команды вы прекрасно знаете. Я так понимаю, уходить они не собирается. Выиграют ли Батраков и Кисляк у них конкуренцию? Опорная зона «ПСЖ» — это умение вести борьбу, сохранять мячи под давлением, они хорошо себя чувствуют без пространства и обладают высочайшим техническим мастерством. Если у клуба появляется интерес к Батракову и Кисляку, они должны выиграть конкуренцию там, а не прийти и сидеть на скамейке. Но я считаю, что им надо выбирать команды, где больше шансов постоянно играть. А если ты и в Европе держишь уровень больших команд, спрос растёт ещё больше», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.