«Зенит» поприветствовал новичка команды Кевина Андраде

«Зенит» в соцсетях поприветствовал новоиспечённого защитника команды Кевина Андраде, перешедшего из «Балтики».

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург», — написано в сообщении сине-бело-голубых.

Также «Зенит» опубликовал видео, на котором запечатлено, как колумбийский футболист подписывает контракт и позирует в форме санкт-петербургской команды.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Зенит» в соцсети VK.

«Зенит» объявил о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031. В минувшем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Андраде составляет € 3 млн.

