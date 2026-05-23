Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» поприветствовал новичка команды Кевина Андраде

«Зенит» поприветствовал новичка команды Кевина Андраде
Комментарии

«Зенит» в соцсетях поприветствовал новоиспечённого защитника команды Кевина Андраде, перешедшего из «Балтики».

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург», — написано в сообщении сине-бело-голубых.

Также «Зенит» опубликовал видео, на котором запечатлено, как колумбийский футболист подписывает контракт и позирует в форме санкт-петербургской команды.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Зенит» в соцсети VK.

«Зенит» объявил о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031. В минувшем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Андраде составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Официально
«Зенит» объявил о переходе Кевина Андраде из «Балтики»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android