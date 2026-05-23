Мадридский «Атлетико» заинтересовался форвардом «Брюгге» — Бергер

Мадридский «Атлетико» нацелился на приобретение нападающего «Брюгге» Николо Трезольди. Немецкий футболист, который является игроком молодёжной сборной Германии до 21 года, не против смены клуба. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер в соцсети.

По информации источника, «Атлетико» проявляет серьёзный интерес к Трезольди, который привлёк внимание скаутов своей игрой. Бельгийский клуб рассчитывает получить за игрока около € 30 млн, так как его контракт действует до 2029 года.

В текущем сезоне Трезольди провёл 57 матчей за «Брюгге» во всех соревнованиях, в которых забил 20 голов и сделал восемь результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в € 13 млн.

