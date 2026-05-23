Игрок «Краснодара» Гонсалес: важно закончить сезон с титулом

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором чёрно-зелёные встретятся со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
— Считаешь ли ты правильным проведение Суперфинала в Москве?
— Где бы это ни было, в любом случае мы должны ехать и играть в этом матче, творить историю. Конечно, это будет ещё и для каждого в отдельности достижение.

Где бы ни проводился матч, нужно показать лучшую версию себя и закончить этот сезон с титулом, это очень важно, — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Суперфинал Кубка России: «Спартак» оставит «Краснодар» с пустыми руками
