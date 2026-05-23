Игрок «Краснодара» Гонсалес: важно закончить сезон с титулом

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором чёрно-зелёные встретятся со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

— Считаешь ли ты правильным проведение Суперфинала в Москве?

— Где бы это ни было, в любом случае мы должны ехать и играть в этом матче, творить историю. Конечно, это будет ещё и для каждого в отдельности достижение.

Где бы ни проводился матч, нужно показать лучшую версию себя и закончить этот сезон с титулом, это очень важно, — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.