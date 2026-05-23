Николай Наумов: «Спартак» — кубковая команда, мои предпочтения на их стороне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мои предпочтения на стороне «Спартака». Думаю, «Спартак» — кубковая команда. Они давно без титулов. Наверняка в «Лужниках» будет преобладать база болельщиков красно-белых. Однако «Краснодар» тоже не подарок. Он лишился чемпионства и захочет выиграть трофей. Борьба будет жаркая. Думаю, будет ничья, а по пенальти точно выиграет «Краснодар», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, одолев в финале Пути РПЛ московское «Динамо» (0:0, 0:0, 6:5 (пен.)). «Спартак» квалифицировался в главный матч турнира, победив в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).