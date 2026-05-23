Иван Сергеев заменил Дмитрия Воробьёва в сборной России

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменил форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в сборной России.

«Форвард «Динамо» заменил Дмитрия Воробьёва из «Локомотива», который получил повреждение в последнем матче сезона за клуб», — написано в сообщении сборной России в телеграм-канале.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

В составе российской национальной команды Сергеев принял участие в 11 матчах, в которых отметился тремя голами.

