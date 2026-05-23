Андраде: с первого дня в России моей целью было играть в таком клубе, как «Зенит»

Новоиспечённый защитник «Зенита» Кевин Андраде поделился эмоциями после перехода в санкт-петербургский клуб.

— Кевин, поздравляем вас с переходом в «Зенит»! Что чувствуете прямо сейчас?

— Большое спасибо! Я очень счастлив, это огромная радость для меня и моей семьи, всех, кто меня окружает. Это серьёзный шаг в моей карьере, который открывает передо мной множество классных возможностей, и я надеюсь, что смогу воспользоваться ими наилучшим образом.

— Расскажите, как принималось решение о переходе. Что вы знали о нашем клубе, с кем советовались?

— Я знал о «Зените» достаточно, потому что близко общаюсь с колумбийцами, которые играли и играют здесь. Ещё до переезда в Россию я связывался с Матео [Кассьеррой], задавал вопросы про страну и услышал от него много хорошего. Скажу честно, с первого дня на российской земле моей целью было играть в таком клубе, как «Зенит». Сейчас эта возможность появилась, и я рассчитываю показать на поле всё, на что способен, — приводит слова Андраде пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031. В минувшем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Андраде составляет € 3 млн.

