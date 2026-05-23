Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе прокомментировал уход Алабы из «Реала» по окончании сезона

Мбаппе прокомментировал уход Алабы из «Реала» по окончании сезона
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался об уходе защитника Давида Алабы из клуба по окончании сезона. 22 мая мадридский клуб на официальном сайте подтвердил информацию о завершении контракта с 33-летним австрийцем.

«Брат мой, это непростой момент — закрывать эту главу вместе с тобой. Ты невероятный игрок и ещё лучше как человек. Раньше ты был моим соперником, а теперь стал одним из моих лучших партнёров здесь, и сейчас я могу сказать, что ты — друг, которого мне подарил футбол. Желаю тебе всего наилучшего и всегда буду поддерживать во всём, что ты делаешь», — написал Мбаппе в соцсети.

Австрийский футболист выступает за «сливочных» с лета 2021 года. За этот период Алаба сыграл 131 встречу во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. В «Реале» защитник два раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды завоёвывал Суперкубок Испании и брал Кубок страны.

Материалы по теме
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android