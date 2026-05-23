Андраде рассказал, какие цели ставит перед собой в «Зените»

Андраде рассказал, какие цели ставит перед собой в «Зените»
Новоиспечённый защитник «Зенита» Кевин Андраде ответил, какие цели преследует в санкт-петербургском клубе.

— Какие цели ставите перед собой в «Зените»?
— Главное — стать чемпионом, потому что этот клуб всегда борется за победу во всех турнирах. Это задача номер один. Хочу провести здесь много лет и приносить радость людям, как это было на предыдущих этапах моей карьеры. Знаю, что в «Зените» очень высокие требования, и я рассчитываю соответствовать им. Повторюсь, у такого большого клуба есть единственная цель — чемпионство, поэтому это автоматически становится целью для меня и всех партнёров по команде, — приводит слова Андраде пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031. В минувшем сезоне защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Андраде составляет € 3 млн.

