Мбемо назвал Зиркзее самым недооценённым игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо выделил форварда Джошуа Зиркзее как самого недооценённого игрока в составе манкунианцев.

«[Самый недооценённый игрок?] Джошуа Зиркзее. Почему? Потому что он умеет взаимодействовать с игроками. Он очень сильный парень. Было очень сложно обыграть его [на тренировке], когда он контролировал мяч. И, конечно же, у него хорошая реализация моментов, мощные удары. Я очень впечатлён. Он ещё и приятный, весёлый парень», — приводит слова Мбемо Sky Sports.

Контракт Зиркзее с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 25 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 22 млн.