Хайкин не сыграет за сборную Норвегии до 2028 года, ФИФА отклонила апелляцию

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин не сыграет за сборную Норвегии до 2028 года. Об этом рассказал норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт. Ранее сообщалось, что футболист получил норвежский паспорт и рассматривался в качестве кандидата в национальную команду на чемпионат мира — 2026.

«ФИФА отклонила апелляцию норвежской федерации на Хайкина. У него нет права играть за Норвегию до марта 2028 года», — сказал Салвельдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии, несмотря на получение норвежского паспорта. Россиянин не вошёл в объявленный 21 мая окончательный состав команды на ЧМ-2026.

