«Фламенго» отклонил предложение ЦСКА о подписании 18-летнего нападающего — Globo

Московский ЦСКА сделал предложение «Фламенго» о подписании 18-летнего крайнего нападающего Райана Роберто. Однако бразильский клуб ответил отказом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, помимо красно-синих, предложения о переходе Роберто также сделали «Шахтёр» и «Лилль», но получили отказ. Подчёркивается, что представители вингера ведут переговоры с другими европейскими клубами. Команда из Рио-де-Жанейро предложила футболисту продлить сотрудничество, на что он не согласился.

Роберто играет за молодёжную команду «Фламенго» U20 с января 2026 года. До этого нападающий выступал за команду U17.

