Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин: я за «Спартак», хочу МакSим послушать

Андрей Аршавин: я за «Спартак», хочу МакSим послушать
Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин признался, что будет болеть за «Спартак» в Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

«Я за «Спартак». «Спартак» победит. «Спартак» здорово играет, кроме матча с Махачкалой. С тем же «Краснодаром» они хорошо играли. Они уверенно обыграли «Ахмат». Я хочу ещё, чтобы «Спартак» победил, чтобы МакSим послушать, потому что эпично это было, когда они с «Динамо» играли.

Хорошо играет Зобнин, в центре поля всё нормально. «Краснодар» психологически, мне кажется, наверное, надломился, что упустил чемпионство. Игра будет в Москве, все «Лужники» будут за «Спартак». «Спартак» не выигрывал энное количество лет. Мне нравится, как «Спартак» играет», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Суперфинал Кубка России: «Спартак» оставит «Краснодар» с пустыми руками
