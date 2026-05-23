Нико О'Райли — лучший молодой игрок сезона в АПЛ. У защитника «Ман Сити» 5+3 в 34 матчах

Крайний защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли признан лучшим молодым футболистом сезона в английской Премьер-лиге. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

«Помогать в атаке, быть надёжным в обороне. Нико О'Райли может делать всё это», — написано в сообщении АПЛ.

21-летний футболист принял участие в 34 матчах АПЛ, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение О'Райли с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

