«Стали нашим секретным оружием». Габриэл Жезус — о голах «Арсенала» со стандартов

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус прокомментировал большое количество голов со стандартных положений в текущем сезоне. «Канониры» стали победителями в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 матчах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка.

«Как бразилец, выросший в любительских лигах, я поначалу настороженно относился к такой тактике. Но это неотъемлемая часть футбола. Мы забивали не только со стандартов — хотя и немало. Они стали нашим секретным оружием: помогают и в атаке, и в обороне, ведь в Премьер‑лиге физическая подготовка играет огромную роль.

Другие клубы тоже активно используют стандарты. Например, в прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом, забив немало голов со стандартных положений — пусть и не так много, как мы. Так что в целом меня это не беспокоит», — приводит слова Жезуса ESPN.