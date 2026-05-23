Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Асенсио хочет взять четвёртый номер на футболке «Реала» после ухода Алабы — AS

Асенсио хочет взять четвёртый номер на футболке «Реала» после ухода Алабы — AS
Комментарии

Защитник «Реала» Рауль Асенсио выразил желание занять четвёртый номер на футболке после ухода Давида Алабы в конце сезона, сообщает AS.

Асенсио отметил, что был бы рад получить футболку с этим номером, которую освободит австрийский защитник. Рауль подчеркнул, что это культовый номер, который долгое время носил экс-защитник клуба и его кумир Серхио Рамос.

22 мая мадридский «Реал» на официальном сайте подтвердил уход 33-летнего защитника Давида Алабы из клуба по окончании сезона.

Асенсио является выпускником академии «сливочных». В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android