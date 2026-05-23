Асенсио хочет взять четвёртый номер на футболке «Реала» после ухода Алабы — AS

Защитник «Реала» Рауль Асенсио выразил желание занять четвёртый номер на футболке после ухода Давида Алабы в конце сезона, сообщает AS.

Асенсио отметил, что был бы рад получить футболку с этим номером, которую освободит австрийский защитник. Рауль подчеркнул, что это культовый номер, который долгое время носил экс-защитник клуба и его кумир Серхио Рамос.

22 мая мадридский «Реал» на официальном сайте подтвердил уход 33-летнего защитника Давида Алабы из клуба по окончании сезона.

Асенсио является выпускником академии «сливочных». В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.