«Никто не делает это так, как он». «МЮ» — о признании Бруну Фернандеша игроком сезона АПЛ

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на странице в социальной сети X отреагировала на признание полузащитника и капитана Бруну Фернандеша лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге.

«Никто не делает это так, как он. Просто великолепно», — написано в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Фото: x.com/ManUtd

В нынешнем сезоне АПЛ португальский полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых он отметился восемью голами и 20 результативными передачами. Фернандеш повторил рекорд по количеству ассистов за сезон в чемпионате Англии. При этом до завершения сезона АПЛ остался один тур, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном» (24 мая).

