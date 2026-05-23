Фото: Бруну Фернандешу вручили награду лучшему игроку АПЛ сезона-2025/2026

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш получил награду лучшему игроку английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Невероятный сезон для капитана «Манчестер Юнайтед», — написано в сообщении АПЛ.

Фото: x.com/premierleague

В нынешнем сезоне соревнования португальский полузащитник принял участие в 34 матчах, в которых он отметился восемью голами и 20 результативными передачами. Фернандеш повторил рекорд по количеству ассистов за сезон в чемпионате Англии. При этом до завершения сезона АПЛ остался один тур, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном» (24 мая).

Фернандеш играет за «красных дьяволов» с зимы 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

