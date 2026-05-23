Сперцян: последний Суперфинал в прошлом — за три года мы сильно изменились

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметил, что команда сильно изменилась с последнего Суперфинала Фонбет Кубка России, который состоялся три года назад. В воскресенье «быки» встретятся со «Спартаком» в Суперфинале нынешнего сезона.
— Завтра большой день, большая игра. С нетерпением ждём встречи. В целом всё отлично.
— Какие сильные стороны можете выделить у «Спартака»?
— Не буду ничего выделять. Хорошая команда.
— Какие воспоминания от последнего Суперфинала?
— Это в прошлом. Мы за три года сильно изменились. Это показываем на футбольном поле, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
