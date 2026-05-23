Игрок «Краснодара» Сперцян поделился воспоминаниями от первого финала Кубка России

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился воспоминаниями от первого финала Фонбет Кубка России. В сезоне-2013/2014 «быки» в решающем матче уступили «Ростову» — 0:0, 5:6 пен. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Помню, конечно. Играли в Махачкале. Смотрел в коттедже маленьким. Из тех, кто остался, смотрели этот финал с Черниковым. Из тех, кто дорос до основной команды», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В воскресенье, 24 мая, «Краснодар» встретится в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком». Чёрно-зелёные ещё ни разу в истории не выигрывали данный трофей.