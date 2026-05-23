Сперцян: командой стоит гордиться, мы делаем отличную работу

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отметил, что команда проводит отличную работу, и выразил надежду на её победу в Суперфинале Фонбет Кубка России со «Спартаком», который состоится в воскресенье, 24 мая.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Командой стоит гордиться. Делаем отличную работу. Есть цель и мечта — завоёвывать трофеи. Но как бог даст. Надеюсь, победа будет за нами», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме В «Марселе» прокомментировали интерес к Сперцяну

Самые титулованные футбольные клубы России: