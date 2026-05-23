Главный тренер «Краснодара» рассказал о состоянии игроков перед Суперфиналом КР

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал готовность команды к предстоящему Суперфиналу Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

«У нас дисквалифицирован Черников. Все остальные прилетели и готовы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В воскресенье, 24 мая, «Краснодар» встретится в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком». Чёрно-зелёные ещё ни разу в истории не выигрывали данный трофей.

Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.