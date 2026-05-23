Мусаев: не думаю, что по Суперфиналу со «Спартаком» должны оценивать сезон «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что по матчу Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (24 мая) не стоит оценивать сезон команды. «Быки» заняли второе место по итогам Мир РПЛ.
— В сезоне можете оказаться без трофеев. Как живёте в этой парадигме?
— Это футбол. Там решают мелочи. Ты можешь играть хорошо, но из-за одной ошибки… Так было в этом сезоне. Не думаю, что должны по завтрашнему матчу оценивать сезон. В Кубке мы выиграли группу, прошли всех соперников. По идее, мы должны уже быть с трофеем. Но такой формат. Ничего. Хочется выиграть Кубок. Мы отдадим все силы. Надеюсь, что завтра всё будет хорошо, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
