Мусаев: «Спартаку» удобно играть в Москве, хотелось бы сыграть на нейтральном поле

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с московским «Спартаком», а также прокомментировал выбор столичного стадиона «Лужники» в качестве места проведения матча.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Не думаю, что «Спартак» или мы закроемся. Обе команды ищут счастье в атаке. Да, цена ошибки высока. Думаю, будет напряжённый матч.

Это факт, что «Спартаку» удобно играть в Москве. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле. Но будем играть на любом стадионе. Надеюсь, что наших болельщиков будет много. Не думаю, что это будет определяющим. Всё решится на поле», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.