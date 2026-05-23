Мусаев: давление со «Спартаком» будет, но мы здесь ради таких матчей

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о давлении на команду в преддверии матча Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (24 мая).
— Появилось ли дополнительное давление после упущенного золота?
— Мы начали с того, что третий год мы боремся за первое-второе место. С начала весеннего отрезка у нас не было права на ошибку. Ребята знают, как себя готовить. Они привыкли к большим матчам. Нам нужно получить удовольствие. Да, давление будет, но мы ради этих матчей здесь. Завтрашний день будет волнительный, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
