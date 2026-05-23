Мусаев: у нас есть мечта — завоевать Кубок России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев обозначил главную цель команды перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

«Одно слово — это финал. Как понимаю, что большой ажиотаж. Надеюсь, будет полный стадион. У нас есть мечта — завоевать Кубок России. Наши ребята сыграли много больших матчей за последние сезоны. Шансы 50 на 50», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В воскресенье, 24 мая, «быки» встретятся в Суперфинале Кубка России с московским клубом. Чёрно-зелёные ещё ни разу в истории не выигрывали данный трофей. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.