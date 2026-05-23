Аршавин перечислил игроков сборной России, способных усилить «Зенит»

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин назвал футболистов российской национальной команды, которые способны усилить «Зенит».

«Вратарь — Матвей Сафонов, защитник — Игорь Дивеев. В полузащите, если смотреть в перспективу, — Матвей Кисляк и Алексей Батраков, в нападении — Константин Тюкавин. Всех этих игроков, которых перечислил, на мой взгляд, нужно рассматривать для «Зенита», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Сафонов играет за «ПСЖ», Кисляк — за ЦСКА, Батраков — за «Локомотив», Тюкавин — за московское «Динамо». Дивеев играет за «Зенит» с зимы. Петербургский клуб объявил о его переходе из ЦСКА 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029.

Материалы по теме Андраде рассказал, какие цели ставит перед собой в «Зените»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: