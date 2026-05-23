Мусаев ответил, готовится ли «Краснодар» к серии пенальти со «Спартаком» в Суперфинале КР

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, готовится ли команда к возможной серии пенальти в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

«Мы всегда изучаем внимательно игроков соперника. Ищем закономерности. Тщательно подходим к процессу», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В воскресенье, 24 мая, «быки» встретятся в Суперфинале Кубка России с московским клубом. Чёрно-зелёные ещё ни разу в истории не выигрывали этот трофей.

Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.