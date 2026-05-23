Ду Кейрос покинул «Оренбург» в связи с завершением аренды, игрок принадлежит «Зениту»

Полузащитник Ду Кейрос покинул «Оренбург» в связи с завершением срока аренды. Об этом информирует пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Эдуардо пополнил наши ряды прошлым летом, сыграл 29 матчей, забил два мяча, сделал три голевые передачи и помог команде сохранить прописку в Премьер-Лиге. Благодарим за профессионализм и желаем удачи!» — написано в сообщении «Оренбурга».

Летом 2025 года Ду Кейрос был арендован «Оренбургом» у «Зенита». Полузащитник является футболистом сине-бело-голубых с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение бразильского игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года. За «Зенит» Ду Кейрос провёл 16 матчей, в которых забил один гол.

