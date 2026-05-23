«Мы сделали выводы после первой игры». Березуцкий — об ответном матче «Урала» с «Динамо»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал предстоящий ответный VK Видео переходный матч с махачкалинским «Динамо» в Каспийске. Игра началась в 16:00 мск. На данный момент счёт — 0:0.

— После первой игры мы сделали выводы и готовимся ко второму матчу. Ту встречу мы уже забыли — она давно закончилась, всё внимание на сегодняшнюю игру. В первом матче с «Динамо» мы узнали, как действовать против этого соперника. Да, определённые изменения будут, но глобально всё равно будем отталкиваться от своей игры, от того, что наигрывали на тренировках.

— Команда планирует играть первым номером или по ситуации?

— Это всегда противостояние: одна команда играет против другой. Как будет развиваться встреча, покажет только сама игра, — приводит слова Березуцкого официальный телеграм-канал клуба.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. В другой паре играют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».