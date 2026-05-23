Андраде обратился к болельщикам после перехода в «Зенит»

Новоиспечённый защитник «Зенита» Кевин Андраде обратился к болельщикам санкт-петербургской команды после перехода из «Балтики».

«Счастлив перейти в клуб с такой историей! Вы можете быть спокойны — буду отдавать на поле все силы и всегда работать на максимум, чтобы радовать фанатов и одноклубников. А ещё, сыграв несколько матчей на «Газпром Арене», могу сказать, что это невероятный стадион, лучший в России. Он так удивил меня в первый раз, никогда не видел арен такого уровня. Поэтому надеюсь, что мы все вместе проживём на нём много счастливых моментов и отпразднуем множество завоёванных титулов!» — приводит слова Андраде пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031.

