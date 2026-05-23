Симеоне объяснил, почему Гвардиола — лучший тренер мира прямо сейчас

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об уходе Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити». Испанский специалист покинет «горожан» спустя 10 лет работы в клубе.

«Немного читал о Гвардиоле, о его объяснениях [насчёт ухода из «Манчестер Сити»] на пресс-конференции. Не выиграл столько трофеев, сколько он, но вещи, которые он рассказывал, показались мне очень близкими.

Гвардиола очень хорошо всё объяснил: необходимость быть на виду у публики каждые три дня, соревноваться, общаться с игроками, управлять командой — всё это порождает эффект снежного кома, который никогда не прекращается, который начинается снова каждые два дня после последнего сыгранного матча.

Пеп проделал невероятную работу. Безусловно, он лучший тренер в мире прямо сейчас. Из-за способности к самосовершенствованию, из-за способности побеждать. Да, у него команда с лучшими игроками, но всё равно нужно побеждать, а это непросто.

Однако Гвардиола побеждает. Он повторял это снова и снова, затем начинал заново. Желаю ему всего наилучшего в жизни. Не думаю, что он надолго выйдет из строя. Уверен, пару лет пролетят быстро, прежде чем Гвардиола вернётся, потому что он футбольный человек», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

