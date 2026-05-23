Игрок «Спартака» Зобнин рассказал о состоянии команды перед Суперфиналом с «Краснодаром»

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и рассказал о состоянии игроков перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

— Почему в Махачкале получился такой матч?

— Во-первых, уже забыли эту историю. Завтра финал Кубка. Мы настраиваемся на него. С Махачкалой мало что получалось. Прекрасно понимаем, что можем играть лучше. На этой неделе поработали. Подготовились к «Краснодару».

— В каком эмоциональном состоянии команда?

— В хорошем эмоциональном состоянии. Мы идём по хорошему пути. Команда в весенней части набирала от игры к игре. Это если брать дистанцию. На недельном цикле собирались и общались. Было мероприятие в начале недели, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.