Игрок «Спартака» Зобнин рассказал о состоянии команды перед Суперфиналом с «Краснодаром»

Игрок «Спартака» Зобнин рассказал о состоянии команды перед Суперфиналом с «Краснодаром»
Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и рассказал о состоянии игроков перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

— Почему в Махачкале получился такой матч?
— Во-первых, уже забыли эту историю. Завтра финал Кубка. Мы настраиваемся на него. С Махачкалой мало что получалось. Прекрасно понимаем, что можем играть лучше. На этой неделе поработали. Подготовились к «Краснодару».

— В каком эмоциональном состоянии команда?
— В хорошем эмоциональном состоянии. Мы идём по хорошему пути. Команда в весенней части набирала от игры к игре. Это если брать дистанцию. На недельном цикле собирались и общались. Было мероприятие в начале недели, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Суперфинал Кубка России: «Спартак» оставит «Краснодар» с пустыми руками
