Зобнин: красно-белых будет 90% в «Лужниках», для нас это приятно

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» на стадионе «Лужники».

«Ни для кого не секрет, что красно-белых будет 90%. Для нас это приятно. Преимущество ли это? Наверное, да», — передаёт слова Романа Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В воскресенье, 24 мая, красно-белые встретятся в Суперфинале Кубка России с «быками».

Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 по московскому времени.