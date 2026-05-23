Главный тренер «Спартака» высказался о состоянии Барко перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился информацией о состоянии здоровья полузащитника Эсекьеля Барко в преддверии Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 24 мая.

Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар

«Мы поберегли Барко. У нас будет сегодняшняя тренировка и завтра, чтобы принять решение», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Metaratings сообщал, что Барко не принимал участие в тренировочных занятиях на поле из-за травмы.

Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по итогам двух матчей прошёл московское «Динамо» — 0:0 (6:5 пен.).

