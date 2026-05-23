Главный тренер «Спартака»: Эмери пожелал удачи в Кубке России

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что бывший тренер красно-белых Унаи Эмери пожелал команде удачи в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

— Помните ли вы «Лужники», когда работали в штабе Эмери? Как оцените изменения?

— Давно это было — 14 лет назад. Много воспоминаний осталось. Сейчас стадион реконструировали. Болельщики будут находиться ближе к полю. Два дня назад общались с Эмери. Я его поздравлял. Он счастлив победе. Эмери пожелал нам удачи. Сейчас наша очередь завоевать трофей и порадоваться, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карседо входил в штаб Эмери в «Спартаке» с июля по ноябрь 2012 года. После ухода из московского клуба Унаи работал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале», «Вильярреале», а в среду, 20 мая, в пятый раз в тренерской карьере выиграл Лигу Европы УЕФА. Его «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» (3:0).