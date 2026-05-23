Карседо: будет хорошо завершить весеннюю часть сезона с трофеем

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо обозначил главную цель команды на Суперфинал Фонбет Кубка России с «Краснодаром».
«Суперфинал с «Краснодаром» будет очень важным для всех нас — для всей большой спартаковской семьи. Он будет важен для оценки весенней части сезона. Будет хорошо завершить эту часть сезона с трофеем. Будет здорово завершить её таким образом», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В воскресенье, 24 мая, красно-белые встретятся в Суперфинале Кубка России с «быками».
Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.