Карседо: вся команда готова к матчу с «Краснодаром», Барко тоже может участвовать

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился информацией о готовности команды к матчу Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 24 мая. В частности, испанец отметил готовность полузащитника Эсекьеля Барко. Ранее сообщалось о наличии у аргентинца повреждения.
«Хорошие эмоции от того, что дошли до финала Кубка России. Готовимся, чтобы провести игру как можно лучше. Это наша цель. Мы хотим её добиться.
На самом деле, вся команда готова. Барко тоже может принять участие. Все готовы и заряжены, чтобы провести завтрашний поединок как можно лучше», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.
