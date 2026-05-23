Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо: вся команда готова к матчу с «Краснодаром», Барко тоже может участвовать

Карседо: вся команда готова к матчу с «Краснодаром», Барко тоже может участвовать
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился информацией о готовности команды к матчу Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 24 мая. В частности, испанец отметил готовность полузащитника Эсекьеля Барко. Ранее сообщалось о наличии у аргентинца повреждения.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошие эмоции от того, что дошли до финала Кубка России. Готовимся, чтобы провести игру как можно лучше. Это наша цель. Мы хотим её добиться.

На самом деле, вся команда готова. Барко тоже может принять участие. Все готовы и заряжены, чтобы провести завтрашний поединок как можно лучше», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме
Сперцян: командой стоит гордиться, мы делаем отличную работу

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android