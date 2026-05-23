Руководство «Барселоны» всё активнее выступает за трансфер Кейна — El Nacional

В «Барселоне» усиливается интерес к подписанию нападающего «Баварии» Гарри Кейна. В каталонском клубе рассматривают англичанина как идеального долгосрочного преемника Роберта Левандовски, который станет свободным агентом по окончании сезона. Об этом сообщает El Nacional.

По данным источника, кандидатура Кейна становится всё более популярной внутри клуба. Тренер Ханс-Дитер Флик выразил желание видеть в команде элитного форварда.

Кроме того, сине-гранатовым приписывают интерес к другим нападающим, таким как Хулиан Альварес и Жоао Педро. Контракт Гарри Кейна с «Баварией» рассчитан до 2027 года, предполагается, что в ближайшие месяцы стороны обсудят возможность продления договора.