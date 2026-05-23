«Динамо» Мх — «Урал»: Хуссем Мрезиг забил второй гол хозяев поля на 62-й минуте

В эти минуты идёт ответный VK Видео переходный матч, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым. Счёт — 2:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полузащитник Хуссем Мрезиг забил второй гол хозяев поля на 62-й минуте. Ранее на 39-й минуте нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов открыл счёт, забив с пенальти.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. В другой паре встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».