Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Урала» в стыковом матче с «Динамо» Мх

Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Урала» в стыковом матче с «Динамо» Мх
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о решении назначить пенальти в ворота «Урала» в VK Видео переходном матче с махачкалинским «Динамо». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым. На 39-й минуте 11-метровый удар реализовал нападающий хозяев Гамид Агаларов. Игра проходит в эти минуты, «Динамо» выигрывает со счётом 1:0.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Агаларов – 39'     2:0 Мрезиг – 62'    

«Позиция у арбитра была правильная, решение о пенальти он принял сразу. Была задержка рукой со стороны Бегича, она очевидная, игрок «Урала» мешал продвижению Агаларова.

Момент дискуссионный: в этом эпизоде можно было бы и прямую красную карточку Бегичу показать – за лишение явной возможности забить гол. Возможности сыграть в мяч у игрока «Урала» не было, задержка была руками, а Агаларов следующим касанием мог забивать. Мяч-то у него был под контролем, а до – ворот шесть-семь метров. Судья ушёл на понижение наказания, тут я это приветствую – пенальти и красная было бы слишком жёстко, всё же агрессивного поведения тут не было. Но момент дискуссионный», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Мы сделали выводы после первой игры». Березуцкий — об ответном матче «Урала» с «Динамо»

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android