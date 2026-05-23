Арбитр Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Урала» в стыковом матче с «Динамо» Мх

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о решении назначить пенальти в ворота «Урала» в VK Видео переходном матче с махачкалинским «Динамо». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым. На 39-й минуте 11-метровый удар реализовал нападающий хозяев Гамид Агаларов. Игра проходит в эти минуты, «Динамо» выигрывает со счётом 1:0.

«Позиция у арбитра была правильная, решение о пенальти он принял сразу. Была задержка рукой со стороны Бегича, она очевидная, игрок «Урала» мешал продвижению Агаларова.

Момент дискуссионный: в этом эпизоде можно было бы и прямую красную карточку Бегичу показать – за лишение явной возможности забить гол. Возможности сыграть в мяч у игрока «Урала» не было, задержка была руками, а Агаларов следующим касанием мог забивать. Мяч-то у него был под контролем, а до – ворот шесть-семь метров. Судья ушёл на понижение наказания, тут я это приветствую – пенальти и красная было бы слишком жёстко, всё же агрессивного поведения тут не было. Но момент дискуссионный», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

