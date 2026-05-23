«Акрон» — «Ротор»: стартовые составы переходного матча РПЛ

Сегодня, 23 мая, состоится ответный VK Видео переходный матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Акрон: Тереховский, Фернандес, Эшковал, Бокоев, Роча, Лончар, Бистрович, Пестряков, Джурасович, Беншимол, Дзюба.

Ротор: Чагров, Шильников, Покидышев, Бардыбахин, Клещенко, Симонян, Кайнов, Трошечкин, Макаров, Алиев, Эльдарушев.

Первая игра между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба — 2:0.