«Зенит» вручит золотые медали РПЛ легионерам, покинувшим команду зимой

«Зенит» вручит золотые медали РПЛ легионерам, покинувшим команду зимой
Санкт-петербургский «Зенит» вручит золотые медали чемпионата России сезона-2025/2026 четверым легионерам, которые покинули команду прошлой зимой, Лусиано Гонду, Жерсону, Страхине Эраковичу и Матео Кассьерре. Эту информацию «Чемпионату» подтвердили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Напомним, нападающие Лусиано Гонду и Матео Кассьерра перешли в московский ЦСКА и бразильский «Атлетико Минейро» соответственно. Бразильский полузащитник Жерсон присоединился к «Крузейро», а сербский защитник Страхиня Эракович – к «Црвене Звезде».

По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал 68 очков и занял первое место. «Зенит» на два очка опередил «Краснодар» (66), завершивший сезон на второй строчке.

