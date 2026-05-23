Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Тино Коста рассказал о мотивах своего перехода в состав красно-белых

Экс-игрок «Спартака» Тино Коста рассказал о мотивах своего перехода в состав красно-белых
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Тино Коста высказался о мотивах своего перехода в чемпионат России.

«Разделил свою карьеру на этапы: этап борьбы – когда играешь за небольшие клубы и пытаешься заявить о себе; затем этап известности – это было время в «Валенсии», Лига чемпионов, чемпионат Испании, сборная Аргентины… Но футбол – такая же работа, как и любая другая, после неё нужно жить. Потом наступил этап заработка денег, мне пришлось уехать в Россию.

Мне не страшно и не стыдно об этом говорить. Потому что сегодня живу хорошо во многом благодаря контракту, который подписал в России. Это такая же работа, как и любая другая, на ней нужно зарабатывать деньги. Я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но в финансовом плане я и моя семья выиграют. От такого предложения невозможно было отказаться», — приводит слова Косты Mundo Deportivo.

В составе московского «Спартака» Коста выступал с 2013-го по 2016-й.

Материалы по теме
Кутепов: респект и уважуха Карседо, он уже показал результат в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android