Экс-игрок «Спартака» Тино Коста рассказал о мотивах своего перехода в состав красно-белых

Бывший полузащитник московского «Спартака» Тино Коста высказался о мотивах своего перехода в чемпионат России.

«Разделил свою карьеру на этапы: этап борьбы – когда играешь за небольшие клубы и пытаешься заявить о себе; затем этап известности – это было время в «Валенсии», Лига чемпионов, чемпионат Испании, сборная Аргентины… Но футбол – такая же работа, как и любая другая, после неё нужно жить. Потом наступил этап заработка денег, мне пришлось уехать в Россию.

Мне не страшно и не стыдно об этом говорить. Потому что сегодня живу хорошо во многом благодаря контракту, который подписал в России. Это такая же работа, как и любая другая, на ней нужно зарабатывать деньги. Я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но в финансовом плане я и моя семья выиграют. От такого предложения невозможно было отказаться», — приводит слова Косты Mundo Deportivo.

В составе московского «Спартака» Коста выступал с 2013-го по 2016-й.