Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» и сыграет в РПЛ в следующем сезоне

Завершился ответный VK Видео переходный матч, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 39-й минуте нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов открыл счёт, забив с пенальти. Во втором тайме на 62-й минуте полузащитник Хуссем Мрезиг забил второй гол хозяев.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба. Таким образом, «Динамо» победило со счётом 3:0 по сумме встреч и гарантировало себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. В другой паре встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».