Бабич тренируется со «Спартаком» перед Суперфиналом Кубка России с «Краснодаром»

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич тренируется с командой перед Суперфиналом Фонбет Кубка России с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 24 мая. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сербский защитник красно-белых получил травму передней крестообразной связки во встрече 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1), которая состоялась 18 октября 2025 года. С тех пор футболист не принимал участие в матчах.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.